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19 января 2017
18 января 2017
14:38  18 января 2017 5

В США госпитализирован Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший попал в больницуФото: Википедия

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне, штат Техас. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Начальник штаба политика Джину Беккер заявила, что с Бушем старшим «все в порядке». Причина госпитализации бывшего американского лидера не раскрывается, пишут «Дни.ру» со ссылкой на издание KHOU.

В больнице политик может провести еще несколько дней, затем врачи его выпишут, добавляет «Национальная служба новостей».

41-й президент США Джордж Буш Герберт Уокер Буш правил страной в 1989—1993 годах.

Нина Калинина
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