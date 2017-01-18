Власти ХМАО продают стратегический актив

15:38 18 января 2017 9

В Югре продают ОАО «Ханты-Мансийская аптека» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Югорские власти продают ОАО «Ханты-Мансийская аптека». По документам «Российского аукционного дома» (копии есть в распоряжении «URA.RU»), начальная цена лота — 180 млн рублей. За эти деньги можно приобрести 100% акций общества. Шаг аукциона — 5 млн 400 тысяч рублей, а сумма задатка — 36 млн. При этом размер уставного капитала общества — 396 млн 294 тысячи 456 рублей.

По данным отчета о финансовых результатах за январь—сентябрь 2016 года, предприятие работает успешно. Чистая прибыль — 13 млн 108 тысяч рублей.

Заявки от желающих стать владельцами прибыльного актива принимаются до 20 февраля 2017 года, итоги аукциона подведут 2 марта.

Итоги аукциона подведут 2 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Окружная аптечная сеть работает на фармацевтическом рынке ХМАО более 80 лет. Сейчас на предприятии работают 59 человек. «Дочками» организации являются 12 обществ, работающих по всему округу, в том числе — в крупнейшем городе Сургуте. Всего в Югре 77 точек отпуска лекарств ОАО «Ханты-Мансийская аптека». Организации принадлежат четыре земельных участка, а также шесть объектов недвижимости.

В ОАО «Ханты-Мансийская аптека» отказались комментировать информацию о продаже актива. Но, по данным источников агентства, опасения вызывает то, что именно это общество продает лекарства в некоторых отдаленных районах округа, там, где нет других аптек. Кроме того, только это ведомство в Югре занимается отпуском лекарств для льготников и продажей наркотической лекарственной продукции. Наконец, сейчас компания платит налоги в окружной бюджет. Не ухудшится ли ситуация с приходом нового собственника, сказать пока сложно.

«URA.RU» обратилось в департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры для того, чтобы узнать, почему стоимость актива оценили именно таким образом, но получить комментарии пока не удалось.