15:10 18 января 2017 11

Учить можно - но осторожно! Фото: depositphotos.com © URA.RU

Школьники Челябинска выйдут с внеплановых каникул на учебу уже в четверг, 19 января, сообщили «URA.RU» в администрации областного центра. Карантин по гриппу в учебных заведениях областного центра вводиться не будет — так решили 18 января на очередном заседании городского штаба по борьбе с инфекцией. Родителей лишь просят не отправлять в школы и учреждения допобразования больных и недолечившихся детей.

По данным экспертов штаба, за два дня начавшейся рабочей недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Южном Урале снизился на 18%, а среди школьников за прошедшую неделю — на треть. Последнее, впрочем, не удивительно — ведь занятия в самых крупных городах области были прерваны еще до начала новогодних праздников. С того времени школьники Челябинска и Магнитогорска учились дистанционно — в Магнитке, кстати, они продолжат это делать как минимум до 23 января. Равно как в Коркино, Златоусте и Еманжелинске.

17 января минздрав региона сообщил, что с 9 по 15 января было зарегистрировано более 37 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе 153 клинических случая гриппа, что на 97% выше показателей предшествующей недели. При этом среди взрослых эпидпорог превышен на 88%, среди детей 3-6 лет — на 11%, детей до 2 лет — на 31%.

Однако региональный штаб по гриппу, оперируя последними данными Роспотребнадзора, заявил, что «эпидемия гриппа на пороге завершения», и рекомендовал «стабильным» муниципалитетам вернуть школьников в классы. Впрочем, окончательное решение о введении карантина вместо «продленных каникул» предстоит принимать местным администрациям с учетом конкретной ситуации.