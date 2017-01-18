15:14 18 января 2017 4

Строители разорвали трубу водопровода (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальная авария превратила в озеро территорию в Заречном микрорайоне. Фотографии затопленного участка в среду, 18 января, опубликовали в соцсетях очевидцы. В «Тюмень Водоканале» корреспонденту «URA.RU» пообещали аварию устранить, а в отключенный от водоснабжения дом привезти воду в цистерне.

«В Заречном, между детской поликлиникой и магазином „5“, район СОК „Здоровье“, вот такая картина, решили заменить трубы, в итоге получили просто все в воде», — написала Алена П. в популярном тюменском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Весна, — шутят пользователи. — Скорей попов зовите, чтоб освятили!» «Середина января — самое время трубы менять, — возмущаются люди. — Понаберут рабочих с целью сэкономить, непонятно кого и откуда — вот и результат».

1/7 Фото: Алена Пахомчик, «ВКонтакте»

В пресс-службе «Тюмень Водоканала» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что трубу диаметром 100 мм на улице Газовиков повредила строительная организация, которая проводила там работы. Строители сами утром сообщили в «Тюмень Водоканал» об аварии. Место повреждения уже обследовано и локализовано, водоснабжение ограничили в одном жилом доме на улице Газовиков, 3, двух административных зданиях и спорткомплексе «Здоровье». К жилому дому до 16 часов подвезут воду в цистерне. Восстанавливать поврежденную трубу и устранять последствия порыва обязались сами строители, ремонт они должны завершить до 11 утра 19 января.

По информации источника агентства, речь идет об ООО «Трубочист», которое выиграло аукцион на строительно-монтажные работа по капитальному ремонту водопровода на этом участке. По информации из открытых источников, только за 2016 год «Трубочист» получил несколько подобных тендеров на общую сумму 37 млн рублей. Все контракты заключены с Тюменским унитарным муниципальным предприятием «Водоканал» — эта компания, по информации системы «Контур. Фокус», принадлежит администрации города.