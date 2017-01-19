15:04 18 января 2017 0

Самому маленькому обладателю селенитового мишки всего 10 лет Фото: "ЛУКОЙЛ"

Пермские общественники получили награды от «ЛУКОЙЛа» за решение проблем своих сел и городов. Главную награду Конкурса социальных и культурных проектов — селенитового медведя — вручили в 11 номинациях.

В честь юбилея в 2016 году компания увеличила грантовый фонд с 14 до 25 млн рублей. Сертификаты авторам проектов вручили еще 14 мая в рамках Ярмарки товаров социальных предпринимателей в Полазне. Суммы грантов составили от 50 до 300 тысяч рублей.

Цель конкурса — поощрить жителей Пермского края, которые готовы самостоятельно, не прибегая к помощи государства, решать проблемы своих сел, городов и районов. Это своеобразная альтернатива благотворительности — крупная компания не просто дает денег нуждающимся, но и стимулирует активную социальную позицию граждан.

Одну из номинаций взял глава Чайковского района Юрий Востриков

В конкурсе приняли участие представители 30 районов Пермского края. Впервые была учреждена номинация «Народное голосование», в которой победила Галина Соколова из Чернушки с проектом «Исцеление любовью» по социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Самому младшему победителю конкурса всего 10 лет. Он подготовил проект, с помощью которого в поселке Октябрьском у группы творческих детей появится возможность играть на народных инструментах.