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18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Курганской области
15:02  18 января 2017 8

Областной суд оставил в силе оправдательный приговор шадринским полицейским

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, полиция, суд
Работников угрозыска признали невиновнымиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганский областной суд оставил в силе приговор Шадринского районного суда, который оправдал пятерых сотрудников уголовного розыска. Дениса Девятова, Дениса Шешукова, Сергея Межуткова, Валентина Колпакова и Александра Багаева обвиняли в превышении полномочий.

Рассмотрение апелляции состоялось во вторник, 17 января. Представители прокуратуры требовали признать полицейских виновными в избиении задержанного и приговорить их к лишению свободы: Багаева — на 7 лет, остальных — на 6.

Шадринский районный суд признал полицейских виновными в ноябре 2015 года, их приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Однако 18 февраля 2016 года Курганский областной суд отменил этот приговор, оперуполномоченных освободили. Адвокаты настаивали, что все обвинение строится на показаниях одного, ранее судимого пострадавшего.

Сейчас четверо из пятерых обвиняемых продолжают работу в шадринской полиции. Их заместитель начальника полиции отдела МВД России по городу Шадринску Станислав Свинин рассказал «URA.RU», что пока обвиняемые не получили компенсацию за время, когда были отстранены от работы и находились в СИЗО, поскольку в законную силу приговор еще не вступил. Тем не менее, по его словам, работа отдела вошла в нормальное русло.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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