На Ямале депутат сдал мандат после проверки прокуратуры

15:22 18 января 2017 6

Депутат из Губкинского заявил, что ситуация с декларацией стала одним из факторов, подтолкнувших его к сложению полномочий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Губкинском депутат гордумы после проверки прокуратуры сложил полномочия. Ревизия касалась сведений о доходах, представленных народными избранниками. По данным надзорной инстанции, директор МУП «Городские электрические сети» Фанис Нигматуллин указал недостоверные сведения в своей декларации.

Он был не единственным депутатом, в справке которого найдены недостоверные сведения, однако остальные семь народных избранников просто внесли корректировки в отчеты.

Сейчас на сайте гордумы Губкинского опубликованы сведения с поправками и без них. Согласно раскрытым доходам, за 2015 год Нигматуллин заработал 2,7 млн рублей. В его собственности квартира в 120 «квадратов» и еще ½ доли в квартире поменьше. Его супруга задекларировала квартиру в России. Личным транспортом семья не владеет. Как выяснили в прокуратуре, Нигматуллин не указал в отчете доли — свою и супруги — в квартире в Москве стоимостью около 17 млн рублей.

Фанис Нигматуллин написал заявление о сложении мандата после того, как прокуратура нашла нарушения в его декларации фото — сайт Городской Думы Губкинского

Как пояснил сам депутат, обязанности раскрывать доходы ранее за депутатами закреплено не было и он совершил ошибку, не зная всех тонкостей отчетов. При этом бывший депутат сообщил, что еще одним фактором сложения полномочий стала загруженность на основном месте работы. «Я мог бы внести поправки в декларацию, но не стал. У меня высокая загрузка на основном месте работы, кроме того, я и так достаточно долго работал в Думе — два срока», — заявил экс-парламентарий. О своем решении он сообщил коллегам еще до Нового года.

Ранее досрочно сложил полномочия еще один депутат гордумы — директор филиала «РН-Сервис» Михаил Телижин. Он принял такое решение как раз в разгар декларационной кампании — в апреле 2016 года. Получить его комментарии на момент подготовки материала не удалось.

Будут ли в Губкинском проходить довыборы в 2017 году — пока уточнить не удалось. Срок полномочий созыва оканчивается в 2020 году.