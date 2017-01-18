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18 января 2017
17 января 2017
15:17  18 января 2017 7

На Урал прибывает делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу

Послание президента Владимира Путина. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу прилетит в Екатеринбург на закрытое заседаниеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Конец текущей недели Екатеринбург встретит приездом высокой делегации из Москвы. 19—20 января в уральскую столицу прибывают представители Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили сразу несколько источников в органах исполнительной власти и ЦВО.

На совещание, которое пройдет на базе штаба Центрального военного округа, помимо заместителей министра обороны и начальника Генштаба в Екатеринбурге, уточняет «АиФ-Урал», приедут командующие всех военных округов России и начальники их штабов.

В администрации губернатора о предстоящем визите генералов в Екатеринбург не знают. Состоится ли встреча руководства Минобороны с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым — также пока неизвестно. Глава региона в данный момент находится в Москве, где намерен принять участие в намеченном на 21—22 января отчетно-выборном съезде «Единой России».

Антон Ольшанников
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