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18 января 2017
17 января 2017
15:32  18 января 2017 0

СКР возбудил дело после падения льда с крыши на беременную женщину в Екатеринбурге

Надежда ПлотниковаФото: Соцсеть

В Екатеринбурге в следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту схода льда с крыши, при котором пострадала 31-летняя Надежда Плотникова, которая находится на восьмом месяце беременности.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства данного инцидента следственным путём, возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, инцидент произошел накануне днем возле дома на улице Шмидта, 72 в Екатеринбурге. Надежда Плотникова, находящаяся на восьмом месяце беременности, шла домой, забрав старшего ребенка из школы. При сходе льда от удара женщина упала, ребенок от ледяной глыбы не пострадал. Врачи обнаружили, что у женщины рассечена кисть руки, а также ушиб теменной области.

Надежда Плотникова написала о происшествии на своей странице
Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
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