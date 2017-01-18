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18 января 2017
17 января 2017
16 января 2017
16:28  18 января 2017 4

Югорский депутат ответил на обвинения в коррупции

Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск., табличка, дума хмао
Член югорского парламента отрицает коррупционную связь с руководством Росприроднадзора ХМАОФото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат Думы ХМАО Степан Пыталев считает несоответствующими действительности факты о возможной коррупционной связи с руководством Росприроднадзора Югры. Об этом говорится в ответе парламентария на официальный запрос «URA.RU».

В качестве доказательства Пыталев приводит судебные решения. «Считаю все то, что написано в письме РОО „Экологическая безопасность Югры“, поступившем в ваш адрес, является компиляцией сведений ранее уже признанных арбитражными судами несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пыталева и ЗАО „ЭКОС“», — говорится в ответе депутата. Других аргументов парламентарий не привел.

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Степана Пыталева и его компанию «ЭКОС» обвиняют в возможной коррупционной связи с руководством Росприроднадзора ХМАО. Как ранее писало «URA.RU», соответствующие письма направил в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента России руководитель РОО «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста.

Активист считает, что Росприроднадзор может устранять конкурентов ЗАО «ЭКОС», а также помогать компании Пыталева получать выгодные контракты у крупных нефтяных компаний. Отметим, из Росприроднадзора ответ на запрос, отправленный агентством ранее, пока не поступил.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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