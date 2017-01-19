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19 января 2017
18 января 2017
15:39  18 января 2017 25

Кремль отреагировал на заявление Савченко отдать России Крым в обмен на Донбасс

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков: "Статус Крыма не является предметом дискуссии для Москвы"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Киев сам отказывается от Донбасса. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что статус Крыма не является предметом дискуссии для Москвы.

Дмитрий Песков таким образом прокомментировал слова депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о том, что освобождение Донбасса мирным путем возможно лишь при временном отказе Киева от Крыма, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — цитирует издание Пескова. Он также отметил, что власти Киева сами отталкивают от себя регионы Донбасса. По его словам, об этом свидетельствует абсолютная блокада ими этого региона.

Песков отметил, что в данном случае необходимо, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик. «Такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса», — считает официальный представитель Кремля, его слова приводит «Газета.Ru».

Песков заверил, что Москва делает все, чтобы повлиять на Донбасс и Киев, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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