15:55 18 января 2017 6

Мужчина может быть причастен к нападению на еще двух детей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Пермского края, которого подозревают в похищении ребенка в Оренбурге, действовал в одиночку. Мужчина может быть причастен к нападению на еще двух детей, считают следователи.

В СУ СКР по Оренбургской области рассказали подробности расследования уголовного дела по факту похищения 12-летней девочки. Напомним, накануне днем ребенка насильно затолкали в багажник автомобиля «Лада-Гранта». Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что нападавших было несколько, однако следователи опровергают эту информацию.

Из багажника девочка успела отправить маме СМС, позвонить ей и даже немного поговорить. Перепуганная женщина, получив от дочери сообщение, тут же обратилась в полицию. Стражи порядка в течение нескольких часов искали ребенка и обнаружили девочку в автомобиле, припаркованном недалеко от городской свалки.

По подозрению в похищении подростка задержан 29-летний житель Пермского края, который в ноябре приехал в Оренбург на заработки. Мужчину подозревают также в нападении еще на двух девочек в Степном поселке Оренбурга. О мотивах пермяка следователи сказать пока не могут.

«В связи с широким общественным резонансом руководством следственного управления дано поручение о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.