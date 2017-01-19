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19 января 2017
18 января 2017
15:59  18 января 2017 25

В Петербурге депутаты подрались из-за Исаакиевского собора. ВИДЕО

Клипарт. Санкт-Петербург, архитектура, исаакиевский собор, санкт-петербург
Решение передать Исаакиевский собор церкви стало причиной драки между депутатами (архивный снимок)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты от «Единой России» в Заксобрании Петербурга подрались со своим коллегой из партии «Яблоко» Михаилом Амосовым из-за решения парламента передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви.

Амосов, выступавший против передачи собора РПЦ, заявил на заседании, что хочет внести поправки в документ, однако этому стал препятствовать спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, сообщает «Фонтанка». В зале заседаний произошла стычка между парламентариями, которая завершилась через несколько минут не в пользу «яблочника».

Издание указывает, что Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо, в котором назвал передачу Исаакия церкви «недопустимой» и потребовал ее остановить. Ученые подчеркивают, что передача собора РПЦ нарушит права граждан Санкт-Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться». Они указывают на то, что это здание никогда не принадлежало церкви, а собор строился на деньги из государственной казны.

Ранее стало известно, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, об этом писала «Газета.Ru». Собор должен быть передан РПЦ до конца 2017 года.

Нина Калинина
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