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18 января 2017
17 января 2017
16:03  18 января 2017 2

185 миллионов и 154 километра ЛЭП: «Облкоммунэнерго» подводит итоги инвестпрограммы — 2016

Шумиха энергоскандал, столбы, электросети, провода
На реализацию инвестпрограммы в минувшем году было выделено 185 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

АО «Облкоммунэнерго» подвело итоги выполнения инвестиционной программы 2016 года по реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса. На ее реализацию в минувшем году было выделено 185 миллионов рублей, об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе акционерного общества. Средства направлялись как на реконструкцию существующих электросетевых объектов, так и на строительство новых.

«На реконструкцию мы потратили 75 миллионов — эти средства пошли на модернизацию в целях улучшения качества электроснабжения, — рассказала заместитель главного инженера по капитальному строительству АО „Облкоммунэнерго“ Татьяна Лобастова. — А вот строительство новых объектов потребовало более 109 миллионов рублей».

В общей сложности в минувшем году реконструировано 74,4 километра ЛЭП, обновлено оборудование 63 трансформаторных подстанций. Из наиболее значимых объектов — электросети в Среднеуральске, Нижней Салде и в поселке Меркитасиха (городской округ Первоуральск). В этом отдаленном поселке, куда добраться можно только по железной дороге, специалисты заменили 4,5 километра воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ на общую сумму 4,5 млн рублей. Реконструкция 6,5 километров ВЛ-0,4 кВ и 4 километров ВЛ-6 кВ в Нижней Салде потребовала более 12 млн рублей. В Среднеуральске реконструированы 7 километров воздушных линий на 7,5 млн рублей.

По строительству новых объектов особенно большой объем работ проделан в Верхней Пышме, Первоуральске, Красноуфимске. Например, для электроснабжения жилых многоквартирных домов в районе улиц Трактовая — Народной стройки в Первоуральске энергетики проложили 2,7 км двухцепной ЛЭП-6 кВ, установили блочную комплектную двухтрансформаторную подстанцию (2БКТП-2*1000 кВА). Стоимость этих работ составила 13,5 миллиона рублей. В общей сложности построено 79 километров ЛЭП и 25 трансформаторных подстанций. Добавим, что инвестиционная программа АО «Облкоммунэнерго» разработана с учетом технического состояния электрических сетей, а также аспектов энергосбережения и повышения энергоэффективности.

«Главная задача инвестпрограммы — обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения наших потребителей, а также решение проблемы дефицита мощности в проблемных электрических узлах. Одновременно мы работаем и над снижением технических потерь в электросетях, повышаем безопасность работы оборудования и сотрудников», — подытожила Татьяна Лобастова.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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