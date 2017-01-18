16:12 18 января 2017 12

Капитан полиции за 20 тысяч пытался купить должность ротного Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки полицейским полицейскому. Под следствие попал командир второго взвода первой роты отдельного батальона ППС капитан Абукар Курбанов, который был задержан при даче взятки 20 тыс. рублей и. о. комбата ППСМ майору Сергею Самкову. Передача взятки проходила в кафе «Девичья башня». Взятку Курбанов передал для того, чтобы получить должность командира первой роты.

«СО СКР Пригородного района возбудил и расследует уголовное дело в отношении указанного сотрудника по статье „Дача взятки“, — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Свою вину он не признает, находится под подпиской о невыезде. Идет активный сбор доказательной базы. Установлено, что он пытался дать взятку за согласование рапорта о назначении на вышестоящую должность».

Ранее, в январе 2016 года был задержан подчиненный Курбанова — прапорщик Николай Радайкин, который изнасиловал в своем автомобиле 15-летнего мальчика. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, Курбанов добился, чтобы Радайкина уволили задним числом, чтобы сам капитан не сильно пострадал. В итоге, Радайкину было выплачено выходное пособие, а позже он был осужден условно. Правда, осенью 2016 года вновь попался на изнасиловании уже другого мальчика и в данный момент арестован, находится под следствием.

В полиции Нижнего Тагила Курбанова называют человеком Мальцева, начальника городской полиции, поэтому он до поры до времени спокойно работал, невзирая на скандал с насильником Радайкиным. По некоторым данным, близкие родственники Курбанова осуждены за торговлю наркотиками, что также не отразилось на его службе.

«Выявили преступление, о котором идет речь, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В совершении этого противоправного деяния подозревается 46-летний командир одного из взводов патрульно-постовой службы Нижнего Тагила. Капитан полиции был задержан сыщиками 1 декабря прошлого года в 16:02 в придорожном кафе „Девичья Башня“ при даче взятки в сумме 20 тыс. рублей вышестоящему руководителю ППС. По предварительным данным УСБ, денежные средства предназначались для решения вопроса о назначении его на более высоко оплачиваемую должность. Однако офицер, которому пытались вручить наличность, на сделку с совестью не пошел и проинформировал, как и положено, по действующей нормативной базе МВД, о криминальном предложении куда следует. Подозреваемый уже уволен с позором из системы МВД. Если его вина в ходе предстоящего судебного заседания будет доказана, тюремных нар не избежать. Его непосредственные руководители дисциплинарному наказанию подвергаться не будут, так как проявили принципиальную позицию по отношению к коррупционному проявлению», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.