16:34 18 января 2017 8

Алексей Кунгуров стал первым политзаключенным в Тюменской области Фото: блог Алексея Кунгурова в ЖЖ

В блоге первого тюменского политзаключенного Алексея Кунгурова в среду, 18 января, появился новый материал. В статье, которая написана от первого лица, речь идет о военных расходах России и взаимоотношениях с НАТО. Автор отмечает, что в 2016 году, по его примерным подсчетам, на военные расходы в стране было потрачено почти 40% государственных доходов — при том, что в годы Великой Отечественной войны эта цифра составляла около 64%. Цифры не подкреплены документами, поэтому могут возникнуть сомнения в их достоверности. По словам супруги Кунгурова, Асии Байшихиной, этот пост действительно написал Алексей.

В материале, озаглавленном «НАТО — друг России и Путина», приводятся данные по военным расходам РФ. По примерным подсчетам автора, не подкрепленным документально, в 2014 году они составляли 2,48 трлн рублей, в 2015 году — 3,20 трлн рублей, в 2016 году — 4,00 трлн рублей.

«Если же прибавить „инвестиции“, сделанные в ВПК, то сумма получится совсем уж неприличной, но мы их считать не станем, потому что формально многие оборонные предприятия выпускают и мирную продукцию, — пишет Кунгуров. — Тот же „Уралвагонзавод“ клепает и грузовые вагоны. Следовательно, обновление станочного парка УВЗ нельзя рассматривать как чисто военные инвестиции даже несмотря на то, что выручка от реализации мирной продукции составляет всего порядка 15% от валовой выручки».

По мнению автора материала, в 2016 году Россия потратила на военные нужды почти 40% государственных доходов, при том, что во время Великой Отечественной войны тратилось около 64%. «Но сейчас-то РФ ни с кем не воюет! Более того, даже не собирается воевать!», — отмечает блогер.

«Я понимаю, что всякий уважающий себя [несогласный], дочитав до этого места обязан устроить истерику про коварное НАТО, которое вплотную приблизилось к нашим границам, обложило нас ПРО по всему периметру и только ждёт момента, чтобы напасть, — пишет он. — Но готов вас разочаровать — НАТО на вас нападать не собирается (нахрен вы кому сдались, нищие дебилы?) и даже руководство РФ никакой угрозы со стороны северо-атлантического блока не видит».

Кунгуров напоминает, что в военной доктрине РФ нет никаких указаний на то, что «НАТО в целом или какая-нибудь конкретная страна признается источником военной угрозы для России». При этом, отмечает блогер, отношения с НАТО у России вполне определенные: «мы не только охотно покупаем у них военную продукцию, но даже имеем технологическую ЗАВИСИМОСТЬ от европейских поставщиков электроники».

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» супруга блогера Асия Байшихина, пост, опубликованный в ЖЖ, написал действительно Алексей Кунгуров.

«Это его материал, он написал это еще до суда, в СИЗО, — сообщила она. — Но до сих пор этот материал не публиковался. Видимо, пока суд был, не публиковали. Он передавал тогда эти записи. Это материал из серии. Скорее всего, будет еще два-три материала».

Ранее собеседница агентства поясняла, что сейчас блог Кунгурова в ЖЖ «ведут посторонние люди». Сам тюменец, по ее словам, находится в СИЗО №1 и не имеет доступа к своему блогу.

Тюменский блогер Алексей Кунгуров 20 декабря 2016 года судьями Приволжского военного суда был приговорен к двум годам лишения свободы за размещенную в «ЖЖ» статью. Отбывать наказание блогер должен в колонии-поселении. Приговор был обжалован, сейчас адвокат и родственники тюменца ждут ответ на апелляцию.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Кунгурова политическим заключенным — первым в Тюменской области.