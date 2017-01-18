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18 января 2017
17 января 2017
16 января 2017
16:45  18 января 2017 2

Житель Салехарда попался на торговле краснокнижной рыбой. ФОТО

У салехардца изъяли 10 килограммов ценной рыбы и деньгиФото: пресс-служба УМВД по ЯНАО

Сотрудниками отдела полиции Салехарда был задержан 33-летний житель города. У него обнаружили 12 особей сибирского осетра общей массой 10 килограммов и 15 тысяч рублей.

«С целью личного обогащения он реализовал рыбу ценной породы „Сибирский осетр“, заведомо зная о том, что данная порода занесена в Красную книгу. Злоумышленнику было известно о том, что вылов и реализация осетра и других ценных пород рыбы запрещены на территории России», — сообщили агентству в пресс-службе окружного УМВД.

На неудачливого браконьера было заведено уголовное дело за незаконную торговлю ценной породой рыбы, занесенной в Красную книгу России. Пока ведется следствие, нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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Фото пресс-службы УМВД по ЯНАО

Вячеслав Егоров
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