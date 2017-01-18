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18 января 2017
17 января 2017
17:07  18 января 2017 8

На Урале чеканят монеты к инаугурации Трампа. ФОТО

Клипарт, трамп дональд
У врагов Трампа появился новый повод поговорить о его связях с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Ограниченную серию памятных монет, посвященных новому президенту США Дональду Трампу, отчеканили в Челябинской области. Первую из них, по традиции, предприятие «Арт-Грани» из Златоуста намерено отправить виновнику торжества.

Серия ограничена пятью золотыми монетами, 15 комбинированными монетами из серебра и золота и 25 серебряными медальными монетами. Каждому изделию присвоен уникальный номер, что повышает их ценность для коллекционеров. «Монета „Дональд Трамп“ − уникальный подарок руководителю, ключевому партнеру или клиенту. Это символ успеха, быстрого карьерного роста и уникальных достижений», — пояснили «URA.RU» на предприятии.

Ранее златоустовские мастера уже снискали известность, отчеканив партию монет, посвященную воссоединению Крыма с Россией. За что удостоились даже отповеди Центробанка РФ, который уральцы успели опередить. По иронии судьбы, Дональд Трамп в предвыборной компании заявил, что не исключает возможности признать Крым российской территорией.

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Фото: ООО «Арт-Грани»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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