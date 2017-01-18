16:52 18 января 2017 2

ХМАО готовится к Югорскому лыжному марафону (архивное фото) Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

В Ханты-Мансийске в пятый раз состоится самая массовая лыжная гонка сезона — Югорский лыжный марафон. В столицу округа уже прибыли кубки и медали FIS Worldloppet Cup, рассказали «URA.RU» в Ханты-Мансийском банке (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири). Кредитная организация — генеральный спонсор (Ugra Ski).

Любой желающий 8 апреля сможет выйти на старт вместе с прославленными отечественными атлетами, звездами мирового уровня и пробежать 5, 25 или 50 километров. В разные годы на трассу Ugra Ski выходили именитые российские лыжники и биатлонисты. Среди них Сергей Устюгов, Алексей Волков, Светлана Слепцова, Александр Легков, Евгений Дементьев и многие другие. Регистрация участников уже началась, на сегодняшний день заявки подали около двухсот спортсменов из шести стран мира.

В рамках марафона пройдет заключительный этап престижнейшей серии лыжных марафонов FIS Worldloppet Cup. Уже в третий раз в Ханты-Мансийске будут определены победители кубкового зачета. Уникальные кубки из чешского хрусталя получат лидеры мужского и женского зачетов серии. Помимо этого, специальными медалями будут награждены лыжники и лыжницы, занявшие призовые места.

Ugra Ski также является заключительным зимним стартом в серии Euroloppet, входит в зачет Суперкубка, Кубка команд и Кубка мастеров Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet. В нынешнем сезоне Russialoppet впервые разыграет «Кубок духа» — отдельный зачет среди паралимпийцев. Югорский лыжный марафон будет одним из этапов данного Кубка.

1/2 Награды для победителей Фото: пресс-служба Ханты-Мансийского банка

Марафон, отметим, проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа, администрации столицы Югры и АУ «ЮграМегаСпорт».