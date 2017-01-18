19:20 18 января 2017 4

В подвале дома прорвало трубы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцы дома на улице Геологоразведчиков, 6 в Тюмени, где накануне произошло очередное ЧП, бьют тревогу: по их словам, денег на проведение обследования здания у них нет, а без срочного капремонта дом может рухнуть в любое время. Аварийная бригада, вызванная в УК во вторник вечером, к ним так и не приехала, уверены люди.

«Сейчас спустились вниз в подъезде, дверь в подвал открыта, парит, вода льется — хорошо слышны эти звуки замечательные, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ одна из жительниц дома. — Ничего никто не сделал. Аварийка, видимо, не приезжала, мы ничего не слышали. Если бы они работали в подвале, нам было бы слышно».

Собеседница агентства прислала фотографии, сделанные в подъезде дома. На снимках видно, что на бетонном полу стоит вода, от двери поднимается облако пара.

«Видимо, мы будем так жить до тех пор, пока дом не рухнет, потому что миллиона рублей на обследование здания у нас нет, — говорит женщина. — И кто интересно должен был отвечать за состояние дома все годы до принятия поправок в Жилищный кодекс, регламентирующих сбор на капремонт и срок его проведения? Ведь здание не в один момент пришло в такое состояние, капремонта в нем не было никогда».

Источник агентства в городской администрации подтвердил: ответственность за дом несут собственники, и по закону только они могут принять решение об обследовании здания на предмет признания его аварийным. С рухнувшей пятиэтажкой на Харьковской была совершенно иная ситуация, там после обрушения угла дома была объявлена зона ЧС, и производилось визуальное обследование конструкций в зоне чрезвычайной ситуации.

1/4 Фото: прислано читателем «URA.RU»

Согласно информации на сайте «Реформа ЖКХ», дом введен в эксплуатацию в 1970 году, а ближайшие работы по капремонту там запланированы на 2020 год. Сначала строители должны будут починить крышу, в 2021 году — внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения, и только в 2023 году очередь дойдет до систем теплоснабжения. На данный момент жильцы сдали в качестве взносов на капремонт 650 тысяч рублей.

Как рассказал корреспонденту агентства директор УК «Спектр-М» Тарон Нерсисян, порыв коммуникаций в подвале дома на Геологоразведчиков, 6 произошел в конце прошлой недели.

«Аварийка приезжала вчера около 9 часов вечера, я тоже приезжал, мы переговорили с населением, — пояснил собеседник агентства. — Они приходили ко мне в офис, разговаривали, я им объяснял, что капремонт отсутствует в этом доме, поэтому все работы осуществляются за счет текущего ремонта. Плюс собираемость [платежей] в этом доме составляет около 30%. То есть люди не платят, а хотят, чтоб все работы были сделаны».

Собеседник агентства сообщил, что аварийная бригада сделала все, что могла, однако решить проблему кардинально пока невозможно, поскольку порывы слишком многочисленны. «Надо покупать километры труб, точнее, где-то около 300 метров труб, там надо менять отопление, горячую воду и водоснабжение», — пояснил он.

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, в четверг, 19 января, речь о доме на Геологоразведчиков пойдет в администрации Тюмени.

Ранее жильцы дома рассказали, что накануне вечером полы в квартире на первом этаже прогрелись до 47 градусов, а лампочки в подъезде взрывались в клубах горячего пара.