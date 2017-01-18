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18 января 2017
17 января 2017
16 января 2017
17:12  18 января 2017 0

МЧС заплатит очевидцам крупного пожара в Югре, оставившего десятки человек без крыши над головой

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
В Югре ищут очевидцев пожара в жилом домеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нефтеюганске ищут очевидцев пожара, во время которого сгорел многоквартирный дом. Соответствующие сообщения появились в социальных сетях.

Свидетелей ЧП разыскивает отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пыть-Яху, Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. Речь идет о пожаре в 11 микрорайоне, который произошел 12 января. Тогда, напомним, дотла сгорел двухэтажный деревянный дом. Более 50 проживавших в нем человек лишились крова.

В МЧС сейчас устанавливают причины инцидента. Всех, обладающих информацией и видеоматериалами, просят обращаться в отдел надзорной деятельности. Анонимность и вознаграждение гарантированы. Напомним, ранее жители сгоревшего дома заявили, что это был поджог.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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