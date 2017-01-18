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18 января 2017
17 января 2017
17:10  18 января 2017 4

Единороссы отправляют в гордуму экс-директора рынка и студенческого профлидера

Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Единороссы определяются со своими кандидатами в гордумуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Стали известны потенциальные фавориты праймериз «Единой России» на довыборах в екатеринбургскую гордуму.

Как сообщают источники «URA.RU», в Кировском округе №8 им станет лидер местного районного отделения «ЕР» Александр Худяков. Сегодня он сдал необходимые для участия в праймериз документы. Худяков наиболее известен свердловской элите как бывший директор «Областного рынка на Громова» — данный пост он занимал до 2015 года. Остальных претендентов на мандат наблюдатели называют техническими.

На праймериз в Орджоникидзевском округе победу прочат бывшему руководителю профкома студентов УрФУ, экс-председателю молодежного парламента Свердловской области Евгению Стругову. Однако в ближайшие дни у него могут появиться более сильные конкуренты. Секретарь Орджоникидзевского районного отделения «ЕР» Игорь Володин заявил «URA.RU», что сегодня вечером обсудит ход подготовки к предварительному голосованию с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием, после чего будет готов дать подробные комментарии по поводу старта кампании.

Предварительное голосование пройдет с 23 по 25 января. Довыборы назначены на 19 марта, они проходят в связи с избранием экс-депутата гордумы Игоря Володина в Заксобрание области и назначением бывшего депутата Светланы Учайкиной министром культуры региона.

Дозвониться до секретаря регионального отделения «ЕР» Виктора Шептия и пресс-секретаря партячейки не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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