17:47 18 января 2017 4

Оружие, изъятое у налетчиков Фото: Валерий Горелых

Задержан пятый налетчик из числа тех, кто в ночь на 13 января совершил нападение на охранников заброшенного химзавода в городе Красноуральске. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, им оказался ранее судимый за кражи и дезертирство гражданин 1989 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу Руся.

«Он скрывался в квартире своих знакомых на улице Центральной. Когда понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось. Сейчас Руся, как и другие подозреваемые, содержится под стражей. В ближайшее время следствие определит всем пятерым дальнейшую меру пресечения. Одни будут находиться, вероятнее всего, до суда на подписке о невыезде, а другие — под арестом, в зависимости от того, кто какую роль в преступлении играл», — рассказал Горелых.

Кроме этого, сотрудники полиции установили, что злоумышленники стреляли из обреза двуствольного ружья. Этот «ствол» с пятью патронами еще два пневматических пистолета сыщики обнаружили и изъяли в огороде частного дома, криминальная заначка была спрятана в сугроб. Весь арсенал хранился в одном пакете.

Таким образом, четверо из пяти нападавших оказались ранее судимыми рецидивистами.

После нападения на завод по тревоге был поднят личный состав местного отдела полиции. Была проведена большая работа, которая закончилась тем, что приехали специалисты из Екатеринбурга с аппаратурой, сделали биллинг и вычислили сотовые телефоны, которые в ту ночь находились на месте нападения.

Напомним, неизвестные проникли на территорию заброшенного химзавода и расстреляли безоружных охранников из нижнетагильского ЧОПа, которые попытались их задержать. В результате двое охранников получили огнестрельные ранения ног, а третий черепно-мозговую травму. Получившие огнестрельные ранения были прооперированы, и им еще предстоит длительное лечение.

Весной прошлого года этот завод прославился на всю страну тем, что на его заброшенной территории и в развалинах цехов в свободном доступе лежат десятки тонн тротила. После того как умер владелец завода, предприятием стала руководить его вдова Лариса Губайдуллина, и оно пришло в упадок. Нереализованная взрывчатка осталась без охраны в свободном доступе на территории бывшего предприятия. По словам местных жителей, рыбаки регулярно пополняли там свои запасы. Уносили прямо мешками, расфасованными по 39 килограммов.