18:48 18 января 2017 5

Уральские семьи хотят отремонтировать библиотеку за свой счет Фото: Людмила Мезенина

Уральцы надеются собрать 1,5 миллиона рублей, чтобы отремонтировать здание клуба и спасти историческую библиотеку Павленкова, работающую под эгидой ЮНЕСКО. Сбором денег заняты две семьи из деревни Мартьяново в Шалинском районе Свердловской области.

Семьи Мезениных и Ошурковых составляют довольно многочисленный клан — около трехсот человек родственников, живущих в разных уголках страны. Каждый год в июле многочисленные потомки Мезениных и Ошурковых съезжаются на встречу в Мартьяново. Местом встречи родственников всегда было здание местного клуба, в котором расположена библиотека.

Каждый год в клубе встречаются члены многочисленных семейных кланов Фото: Людмила Мезенина

«Это старое собрание, насчитывающее около пяти тысяч томов. Библиотека была основана 17 ноября 1909 года по завещанию русского книгоиздателя и просветителя Флорентия Павленкова, — рассказала „URA.RU“ заведующая клубом Валентина Ошуркова. — Здание, где находится библиотека, является главным нашим очагом культуры и местом, где собираются люди. Здесь мы все общаемся, вместе отмечаем праздники. Дачники, которые летом живут в деревне, уже звонят мне, спрашивают, что будет с нашим клубом, переживают».

Здание, в котором расположена библиотека, находится в аварийном состоянии. Посещаемость библиотеки невелика, по последним данным, в деревне зарегистрированы 114 человек разных возрастов. Поэтому власти приняли решение библиотеку-клуб закрыть, книги передать в соседнее село, а здание выставить на продажу.

Местные жители выступили с инициативой самим собрать деньги на ремонт, чтобы их не лишали последнего очага культуры, так как у администрации денег на эти цели нет.

«На ремонт здания требуется порядка полутора миллионов рублей. Если люди действительно соберут такую сумму, то мы сможем ее оформить как договор-пожертвование, — объяснил „URA.RU“ начальник управления культуры Шалинского района Арсен Кадыров. — В противном случае библиотеку придется вывозить, а здание выставлять на продажу».

Только возникает еще одна проблема. Земля, на которой стоит клуб-библиотека, муниципальная. Но возле здания находятся два монумента: памятник участникам Великой Отечественной войны и стела на могиле красноармейца Ануфрия Ошуркова, расстрелянного колчаковцами в 1918 году.

Перезахоронение Ануфрия Ошуркова. 1967 год Фото: Наталья Рыльская

«После расстрела деда тайно похоронили на общем кладбище, а в 1967 году благодаря усилиям писателя и историка Сергея Сергеевича Смирнова, который знаменит тем, что вернул из небытия героев Брестской крепости, моего деда торжественно перезахоронили возле клуба и установили памятник», — рассказала «URA.RU» внучка похороненного красноармейца Наталья Рыльская.

Рыльская живет в Москве, но, как и другие многочисленные родственники, каждое лето приезжает на малую родину. Узнав, что землю вместе с могилой деда собираются продать, женщина потеряла покой. Всю последнюю неделю она постоянно созванивается с родственниками, ищет выход из сложившейся ситуации, звонит в администрацию Шалинского района.

«Мы будем собирать эти деньги, но, раз уж здание все равно хотели продавать, лучше бы нам позволили его выкупить, — продолжает Наталья Рыльская. — Тогда бы мы его отремонтировали, содержали бы в порядке, сохраняли бы библиотеку».

Текущий ремонт клуба-библиотеки уже много лет Мезенины-Ошурковы и так проводят за свои средства. А опыт сбора денег у этих семей уже есть. На средства, собранные Мезениными-Ошурковыми, в деревне построена часовня. У этих двух многочисленных семейств есть своя группа в соцсети, и люди уже начали обсуждение сбора денег на спасение библиотеки.