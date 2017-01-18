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18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Курганской области
18:21  18 января 2017 13

Губернатор Кокорин рассказал о «бизнесе без инфаркта» и дал тайный знак инвесторам

Интервью с Алексеем Кокориным. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин дал сигнал инвесторамФото: Александр Кадников © URA.RU

Традиционное инвестиционное послание, с которым губернатор Курганской области выступает перед депутатами областной Думы, на этот раз вопреки ожиданиям общественности прозвучало не из уст Алексея Кокорина, а было опубликовано на специализированном сайте. Документ появился на ресурсе еще в конце 2016 года, но работники правительства с удивлением обнаружили его лишь сейчас. Ознакомившиеся с посланием чиновники говорят, что работа в заданном главой региона направлении продолжается.

Новое послание оказалось более кратким, ранее губернатор больше внимания уделял уже реализованным проектам. На этот раз в документе больше говорится о том, как в Зауралье можно делать «бизнес без инфаркта». Отмечается, в регионе был реализован персональный сервис для внутренних инвесторов в виде «одного окна» через «Бизнес-МФЦ». Предоставление финансовых субсидий субъектам предпринимательства, регистрация предприятий, оплата государственной пошлины и подключение к газопроводу осуществляется в одном месте.

«Каждая жалоба — это подарок для чиновника, дополнительная возможность оказать бизнесмену помощь», — отмечает глава региона в послании. В ближайшее время в области планируется увеличить присутствие бизнеса в составе совета по улучшению инвестклимата региона. А для муниципальных чиновников оценка их работы по привлечению инвестиций станет одним из критерием для начисления зарплат.

Директор областного департамента экономического развития Сергей Чебыкин в разговоре с «URA.RU» заявил, что правительство активно работает над снижением административных барьеров для бизнеса, более детально результаты будут озвучены уже в начале февраля. Особо он отметил роль энергетиков, которые максимально оперативно подключают к сетям площадки, где строятся новые предприятия.

7 Шадринский форумШадринскКурганская обл, шадринский форум
Шадринский инвестиционный форум — главное экономическое событие года в Зауралье
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В качестве примера внутренних инвестиций — именно им губернатор отдавал предпочтение год назад, когда озвучивал инвестиционное послание — Сергей Чебыкин назвал проект по расширению производства ООО «Сдобушка».

Указом губернатора предприятию, которое занимается производством кондитерских изделий, было выделено 72,6 тысяч кв. м земли в Кургане. Инвестиционный проект включает два этапа, на первом в расширение производства собственники предполагают вложить 110 млн рублей, общая сумма инвестиций может составить до 300 млн рублей. Закончить строительство предполагают за 5-7 лет, на предприятии создадут до 300 новых рабочих мест.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в регионе в этом году ждут запуска производства на обанкротившемся заводе «Икар». Также ожидается пуск первой очереди завода по обслуживанию крупных буровых установок. Российско-китайскими инвесторами будет затрачено на проект около 0,5 млрд рублей. После того как завод заработает в полную мощность, на нем будут трудиться около тысячи человек.

Вторую очередь завода «ЛюксКрафт» планируют открыть в Шадринске. В производство вложили четверть миллиарда рублей. «Ростелеком» планирует направить на развитие сетей в регионе около миллиарда рублей. Оптоволокно будет проведено в ряд населенных пунктов, где жители смогут пользоваться интернетом и связью самого лучшего качества.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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