18:10 18 января 2017 0

За сломанную руку ученика школа заплатит 100 тысяч рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Учителя школы №28 в Березниках не оказали помощь ребенку, который получил травму руки на уроке физкультуры. Родителям мальчика выплатили 100 тысяч рублей.

Ученик пятого класса упал и серьезно повредил левую руку. «Ни учитель физкультуры, ни классный руководитель, а также медицинский работник школы, не приняли меры по оказанию ребенку медицинской помощи. Кроме этого, образовательное учреждение не обеспечило перевозку травмированного ученика бригадой скорой помощи в лечебное учреждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ребенок дождался приезда мамы. Когда она приехала, они самостоятельно поехали в больницу. В травмпункте мальчику поставили диагноз «перелом левой лучевой кости со смещением» и экстренно доставили в детское хирургическое отделение. Школьнику пришлось сделать четыре операции.

Мама пострадавшего обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства потребовали привлечь к ответственности педагогов, которые не оказали помощь ребенку. Кроме того, они обратились в суд с требование мкомпенсировать семье школьника моральный и материальный вред в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование.

В школе №28 корреспонденту «URA.RU» отказались ответить на вопрос о том, почему учителя не помогли пострадавшему ученику. В администрации Березников попросили прислать письменный запрос.