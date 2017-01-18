{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 63,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
18 января 2017
17 января 2017
19:52  18 января 2017 8

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменяются прямые выборы мэров

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
Евгений Ройзман может стать последним всенародно избранным мэром ЕкатеринбургаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2017 году на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Свердловской области будет внесен пакет законопроектов, меняющих принцип избрания глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Как сообщает источник «URA.RU», реформа будет предусматривать введение в двух крупнейших городах региона так называемой «советской» схемы выборов. При ней главы муниципалитетов избираются депутатами городских дум из числа кандидатов, отобранных специально созданной комиссией. Новые мэры будут руководить администрациями городов. В связи с этим пост сити-менеджера Екатеринбурга будет упразднен.

Представитель администрации губернатора Свердловской области, принимавший участие в введении «советской» схемы в других свердловских городах, заявил, что вопрос об отмене прямых выборов глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила стоит давно: «Его никто не снимал с повестки дня. Процедуру избрания мэра Нижнего Тагила мы можем отрегулировать самостоятельно областным законодательством. Но сроки и целесообразность введения такой схемы в Екатеринбурге должны быть согласованы с администрацией президента».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров