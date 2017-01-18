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18 января 2017
17 января 2017
19:14  18 января 2017 0

Министр обороны с генералами в Екатеринбурге посетят оборонные предприятия

Послание Президента РФ В.Путина Федеральному собранию. 4 декабря 2014г., школьник александр, шойгу сергей
Сергей Шойгу прилетит в Екатеринбург на суткиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу, прибывающая в Екатеринбург в четверг, 19 января, возможно, посетит сразу несколько оборонных предприятий. Источники в Центральном военном округе заверяют, что в планах генералов из Москвы также побывать на легендарном НПО автоматики имени Семихатова, НПП «Старт» имени Яскина и Уральском заводе гражданской авиации, входящих в группу предприятий Ростеха. При наличии возможности, военные заедут и на полигон Адуй.

Уральский завод гражданской авиации, уточнили «URA.RU» на самом предприятии, ожидают приезда нескольких делегаций, но пока подтвержденной информации о визите представителей минобороны нет. «Как только нам пришлют программу работы, можем поделиться», — лаконично пояснили в пресс-службе завода. На НПО автоматики информацию о приезде военных не подтвердили. На остальные предприятия дозвониться сегодня не удалось.

Официально в ЦВО уточняют, что поездка, по всей видимости, не будет открыта «для местной прессы». «Не уверен, что могу рассказывать о перемещениях такой персоны, — подтвердил то же самое представитель пресс-службы Минобороны РФ. — Вне зависимости от этого, думаю, что если бы какая-то поездка и состоялась, то специально под нее был бы сформирован пул, а войдут туда местные журналисты или нет — мне неизвестно».

Валерий Дорофеев
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