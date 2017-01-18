{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 63,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Тюменской области
19:10  18 января 2017 9

Тюменский депутат использовал на Крещение «бесовскую технику». ФОТО

Крещение - 2017. Тюмень
Игорь Ракша решил на Крещение быть поближе к митрополиту тобольскому и тюменскому ДимитриюФото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 18 января, в Тюмени на день раньше, чем в остальной России, православные начали отмечать Крещение. Воду в главной купели города, прорубленной на реке Тура в зоне отдыха Заречных микрорайонов, освятил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Крестный ход от главного Знаменского кафедрального собора Тюмени к крещенской купели отправился почти на час позже запланированного времени — торжественный молебен, который провел митрополит Димитрий, сильно затянулся.

Из-за этого сотрудники ГИБДД, обеспечивавшие безопасность крестного хода, просили верующих поторопиться, и те, включая всех тюменских архиереев во главе с митрополитом, прошли дистанцию таким бодрым шагом, что некоторые из сопровождавших процессию журналистов успели сильно вспотеть, несмотря на мороз.

1/5
Митрополит Димитрий покидает Знаменский собор Тюмени после торжественного молебна Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Когда участники крестного хода ступили на лед, многие услышали характерный треск. Некоторые журналисты уверяли, что ледяной покров реки ощутимо поддался под ногами, однако торжественная служба прошла без происшествий, хотя и в существенно ускоренном режиме.

Освятив воду в купели, митрополит Димитрий поздравил паству и журналистов с праздником Крещения и посоветовал набрать воды из реки домой. «Это священная вода, она не портится. Ее можно пить, когда она подойдет к концу, можно к остаткам добавить чистой воды и она тоже станет священной», — посоветовал верующим митрополит. Сам он по традиции первым выпил воды из Туры после освящения.

Среди пришедших на Крещение верующих впервые оказались депутаты областной думы Олег Чемезов, Александр Крупин и Алексей Салмин. Последний, как и организатор купелей депутат городской думы Тюмени Николай Моисеев, щеголял имперской черно-желто-белой нарукавной повязкой, такой, какие привычнее видеть на участниках Народно-освободительного движения.

Областные депутаты объяснили «URA.RU», что не будут окунаться в прорубь 18 января и сделают это на следующий день одновременно с верующими всей России.

1/11
Игорь Ракша снимал церемонию освящения купелей на «бесовской» айфон Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я много лет на Крещение окунался в Тобольске, — объяснил Олег Чемезов. — В этом году у меня будут гости, и я не смогу поехать в Тобольск, поэтому будут купаться в крещенской купели в Тюмени». Александр Крупин также намеревается окунуться в освященную воду 19 января, последние пару лет он тоже предпочитал ездить для этого в Тобольск.

Из присутствовавших випов в прорубь окунулся только депутат гордумы, самый медийный тюменский политик Игорь Ракша. «Ювелирный король» снимал все происходящее на айфон для трансляции в «Фейсбуке» со словами: «Бесовскую технику для нашей пользы используем. Пусть изобретение Цукерберга наше Крещение транслирует!».

Ракша мужественно трижды погрузился в ледяную воду. Купание депутата снимала на видео одна из двух пришедших с ним дочерей. «Ух, когда выныриваешь, аж зубы сводит», — поделился ощущениями «ювелирный король». На предположение, что Ракша приехал на главную городскую купель в очередной раз попиариться, депутат рассмеялся и ответил: «Нам пиар не нужен».

Игорь Ракша рассказал, что раньше в Крещение купался в проруби в деревне Каменка. «А в этом году решил попробовать тут. Впечатляет. Тут же самая святая вода — ее сам владыка освятил», — отметил Ракша. Кроме Ракши в среду, 18 января, в крещенскую купель собираются нырнуть городские депутаты Александр Чепик и Роман Чуйко, правда, сделать это они намерены ближе к ночи.

Чин освящения главной крещенской купели Тобольско-Тюменской епархии митрополит Димитрий проведет одновременно со священнослужителями всей России в четверг, 19 января. Церемония состоится в Тобольске — столице епархии.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров