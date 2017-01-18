19:10 18 января 2017 9

Игорь Ракша решил на Крещение быть поближе к митрополиту тобольскому и тюменскому Димитрию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 18 января, в Тюмени на день раньше, чем в остальной России, православные начали отмечать Крещение. Воду в главной купели города, прорубленной на реке Тура в зоне отдыха Заречных микрорайонов, освятил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Крестный ход от главного Знаменского кафедрального собора Тюмени к крещенской купели отправился почти на час позже запланированного времени — торжественный молебен, который провел митрополит Димитрий, сильно затянулся.

Из-за этого сотрудники ГИБДД, обеспечивавшие безопасность крестного хода, просили верующих поторопиться, и те, включая всех тюменских архиереев во главе с митрополитом, прошли дистанцию таким бодрым шагом, что некоторые из сопровождавших процессию журналистов успели сильно вспотеть, несмотря на мороз.

1/5 Митрополит Димитрий покидает Знаменский собор Тюмени после торжественного молебна Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Когда участники крестного хода ступили на лед, многие услышали характерный треск. Некоторые журналисты уверяли, что ледяной покров реки ощутимо поддался под ногами, однако торжественная служба прошла без происшествий, хотя и в существенно ускоренном режиме.

Освятив воду в купели, митрополит Димитрий поздравил паству и журналистов с праздником Крещения и посоветовал набрать воды из реки домой. «Это священная вода, она не портится. Ее можно пить, когда она подойдет к концу, можно к остаткам добавить чистой воды и она тоже станет священной», — посоветовал верующим митрополит. Сам он по традиции первым выпил воды из Туры после освящения.

Среди пришедших на Крещение верующих впервые оказались депутаты областной думы Олег Чемезов, Александр Крупин и Алексей Салмин. Последний, как и организатор купелей депутат городской думы Тюмени Николай Моисеев, щеголял имперской черно-желто-белой нарукавной повязкой, такой, какие привычнее видеть на участниках Народно-освободительного движения.

Областные депутаты объяснили «URA.RU», что не будут окунаться в прорубь 18 января и сделают это на следующий день одновременно с верующими всей России.

1/11 Игорь Ракша снимал церемонию освящения купелей на «бесовской» айфон Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я много лет на Крещение окунался в Тобольске, — объяснил Олег Чемезов. — В этом году у меня будут гости, и я не смогу поехать в Тобольск, поэтому будут купаться в крещенской купели в Тюмени». Александр Крупин также намеревается окунуться в освященную воду 19 января, последние пару лет он тоже предпочитал ездить для этого в Тобольск.

Из присутствовавших випов в прорубь окунулся только депутат гордумы, самый медийный тюменский политик Игорь Ракша. «Ювелирный король» снимал все происходящее на айфон для трансляции в «Фейсбуке» со словами: «Бесовскую технику для нашей пользы используем. Пусть изобретение Цукерберга наше Крещение транслирует!».

Ракша мужественно трижды погрузился в ледяную воду. Купание депутата снимала на видео одна из двух пришедших с ним дочерей. «Ух, когда выныриваешь, аж зубы сводит», — поделился ощущениями «ювелирный король». На предположение, что Ракша приехал на главную городскую купель в очередной раз попиариться, депутат рассмеялся и ответил: «Нам пиар не нужен».

Игорь Ракша рассказал, что раньше в Крещение купался в проруби в деревне Каменка. «А в этом году решил попробовать тут. Впечатляет. Тут же самая святая вода — ее сам владыка освятил», — отметил Ракша. Кроме Ракши в среду, 18 января, в крещенскую купель собираются нырнуть городские депутаты Александр Чепик и Роман Чуйко, правда, сделать это они намерены ближе к ночи.

Чин освящения главной крещенской купели Тобольско-Тюменской епархии митрополит Димитрий проведет одновременно со священнослужителями всей России в четверг, 19 января. Церемония состоится в Тобольске — столице епархии.