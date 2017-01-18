18:37 18 января 2017 2

Отставка Евгения Липовича может затянуться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Контракт с заместителем сити-менеджера по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича продлен до февраля. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к администрации Екатеринбурга. Косвенно эту информацию подтвердил и пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков, сообщив, что вице-мэр находится на больничном, который пролонгирован до следующего месяца.

Предполагалось, что с конца декабря до 10 января замглавы администрации будет на больничном, а после уже не вернется на работу. В мэрии Липовича действительно не видели с конца прошлого года. Чиновник не появился и 17 января на заседании комиссии по городскому хозяйству, где значился в числе приглашенных. Тем не менее, за день до этого он выступал на телевидении — в эфире программы «Новости. Интервью» на Четвертом канале Липович рассказывал о преимуществах новой маршрутной сети Екатеринбурга.

В администрации признаются: дальнейшая судьба Евгения Липовича стала самой обсуждаемой темой в Сером доме. Декабрьская информация об отставке, продление контракта и включение в транспортный конфликт делают судьбу вице-мэра неоднозначной.

Как полагают источники агентства, администрация может пожертвовать Липовичем, чтобы понизить градус общественного недовольства реформой. Такое предположение связывают с тем, что ранее он уже принимал удары за администрацию. В частности, именно ему были адресованы ежегодные нарекания общественности к уборке улиц. Опрошенные «URA.RU» эксперты в то же время сходятся во мнении, что на данном этапе отставка Евгения Ефимовича ничего не даст.

«Теоретически Липовича можно было бы сделать „священной жертвой“ — заставить отдуваться за всю администрацию и уволить на фоне возмущения горожан по поводу кардинального изменения маршрутной сети. Но смысла в этом никого нет. У людей возникла масса вопросов: как передвигаться по городу на общественном транспорте? Не станут ли они больше платить с учетом обязательных пересадок? Зачем это вообще нужно? Отвечать на них все равно кому-то придется», — объясняет политолог Андрей Русаков.

Как пояснил агентству информированный источник, отставка вице-мэра в ближайшее время может лишь усугубить ситуацию. Первые лица города не хотят брать на себя ответственность за публичную работу, поскольку тема транспортной реформы стала конфликтной. «На это указывает тот факт, что мы не слышим четкой позиции по этому вопросу сити-менеджера Александра Якоба или мэра Евгения Ройзмана. Они отстраняются от негатива», — пояснил собеседник.

Политолог Сергей Мошкин считает, что именно по этой причине отставка Липовича на данный момент — бессмысленна и несвоевременна. Так или иначе городским властям необходимо активно включаться в информационную кампанию, начинать активную разъяснительную работу с населением, а лучше Липовича с этой задачей никто не справится.

«Этим должен заниматься человек статусный, умеющий общаться со СМИ, разбирающийся в вопросе. Евгений Липович, по всей видимости, пока единственный, кто может взять на себя эту ношу. Поэтому не исключено, что его не отставят до тех пор, пока не найдут замену», — пояснил Мошкин.