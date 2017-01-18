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18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Курганской области
18:51  18 января 2017 4

В Зауралье прокурор научил школьников читать Конституцию. ФОТО

Подписание соглашения между Прокуратурой и Департаментом образования Курганской области. Куртамыш, ткачев игорь, прокурор с конституцией рф
Игорь Ткачев вручил каждому ученику по экземпляру КонституцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Курганской области планирует открыть профильные классы в каждом районе региона. Первый кадетский класс открылся в Куртамышской школе-интернате, передает корреспондент «URA.RU».

В других учебных заведениях профильные классы должны открыться уже к 1 февраля. Договор о сотрудничестве прокурор Курганской области Игорь Ткачев подписал с руководителем областного управления образования и науки Натальей Бобковой.

Первый урок прокурор провел лично. Ученикам седьмых классов, над которыми возьмут шефство работники надзорного органа, подарили по экземпляру Конституции РФ с личной подписью Игоря Ткачева. Прокурор пообещал, что сотрудники будут не только регулярно проводить уроки в профильных классах, но и устраивать спортивные мероприятия, а также оказывать школьникам другую поддержку. «Мы будем посещать музеи, спектакли, это будут всесторонне образованные ученики», — пообещал прокурор.

Игорь Ткачев отметил, что правовые знания пригодятся школьникам в повседневной жизни, и выразил надежду, что лучшие ученики отправятся учиться в вузы и пополнят ряды прокурорских работников.

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Договор подписали Игорь Ткачев и Наталья Бобкова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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