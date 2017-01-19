Игорь Гладнев заканчивает борьбу за пермскую культуруФото: Иван Субботин © URA.RU
В новый кабинет министров Прикамья точно не войдут два действующих руководителя. Как стало известно «URA.RU», такое решение принял губернатор.
Источник агентства, близкий к властям региона, сообщил, что в среду, 18 января, губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение: в новое правительство региона не войдут действующий министр финансов Ольга Антипина и министр культуры Игорь Гладнев. Их обоих причисляют к условной группе «пермяков» в окружении главы региона.
Получить комментарии администрации губернатора, Ольги Антипиной и Игоря Гладнева не удалось. Председатель правительства Геннадий Тушнолобов не ответил на телефонные звонки.
Ольга Антипина восемь лет следит за казной региона
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Собеседник в региональном кабмине пояснил, что с министрами был проведен разговор об их уходе из правительства — подтверждающие документы им не показали, поскольку решение пока не оформлено юридически.
Ольга Антипина возглавляет минфин с декабря 2008 года — пост она получила еще при предыдущем губернаторе Олеге Чиркунове. При этом руководитель одного из ключевого министерств редко подвергалась критике даже оппонентов властей региона.
Игорь Гладнев, бывший актер и директор театра драмы (ныне — Театр-Театр) возглавил минкульт с февраля 2013 года. С его именем связан отказ от масштабного фестиваля «Белые ночи» и ряда других дорогостоящих проектов, а также конфликт с художественным руководителем Театра-Театра, бывшим вице-премьером правительства Борисом Мильграмом: минкульт выявил факты злоупотреблений в театре, но общественность с помощь протестных акций отстояла худрука и спровоцировала временное отстранение от должности самого Гладнева.
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Об отставке правительства Пермского края Виктор Басаргин объявил 22 декабря, соответствующее распоряжение было подписано через неделю. Первоначально было заявлено об административной реформе, в рамках которой новый кабинет министров возглавит сам губернатор (однако не были внесены необходимые изменения в устав Прикамья). Неоднозначная ситуация сразу вызвала конфликт — изначально действующий председатель правительства Геннадий Тушнолобов сообщил, что не собирается уходить в отставку.
Ранее стало известно лишь о двух кадровых решениях: исполняющая обязанности министра спорта Елена Костина решила добровольно уволиться, а вакантный пост заместителя министра здравоохранения заняла врач-психиатр высшей категории, экс-депутат Заксобрания от ЛДПР Ольга Рогожникова.
В своем блоге Виктор Басаргин сообщил, что окончательно определится с составом нового кабмина до конца этой недели. При этом глава региона добавил, что ему поступили предложения от предпринимательского сообщества, общественников и даже простых жителей Прикамья. Ранее губернатор провел индивидуальные встречи с действующими вице-премьерами и министрами, где обсуждались варианты дальнейшего сотрудничества и работы чиновников в правительстве.