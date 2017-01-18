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18 января 2017
17 января 2017
20:08  18 января 2017 25

В Екатеринбурге школьница перепутала время суток и ушла в школу ночью. Следователи возбудили уголовное дело

Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
Уголовное дело заведено по статье "оставление в опасности"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за случая с семилетней девочкой, которая перепутала ночь с утром и несколько часов провела на улице.

Как сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых, ночью 18 января житель Екатеринбурга заметил у дома по улице Черноярской малолетнюю девочку. Она была без взрослых. Школьница рассказала мужчине, что проснулась среди ночи, подумала, что уже утро, и пошла в школу. Но затем обнаружила, что учебное заведение закрыто. Вернуться в квартиру девочка не смогла, так как у нее не было ключей от подъезда.

«Неравнодушный прохожий вызвал полицию. Из участка позвонили отцу, и он забрал дочку. Полиция благодарит гражданина, который, заметив ночью на улице ребенка, не остался равнодушным», — подчеркнул Горелых.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, по данному случаю была проведена проверка, по итогам которой правоохранители завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

«В настоящий момент в рамках расследования уголовного дела выясняются не только обстоятельства и причины нахождения девочки одной на улице в ночное время, но и условия ее содержания и воспитания в данной семье. Проводятся допросы родственников девочки, сотрудников школы, в которой она обучается, и иных лиц. Истребована необходимая документация, касающаяся состояния здоровья ребёнка, а также характеризующие материалы в отношении данной семьи», — отметили в ведомстве.

Следователи указывают на то, что девочка, находившаяся одна зимней ночью на улице в течение длительного времени, «объективно подвергалась опасности».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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