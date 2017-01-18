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18 января 2017
17 января 2017
20:24  18 января 2017 3

Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы

Одиночный пикет против введения новой транспортной схемы в Екатеринбурге, памятник ленину, одиночный пикет, общественные слушания, новая транспортная схема
Митинг против внедрения новой транспортной схемы пройдет на площади ТрудаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Реакция на готовящееся введение в Екатеринбурге новой транспортной схемы перешла в политическую плоскость. Свердловское отделение «Справедливой России» подало заявку на проведение 31 января в 13.00 на площади Труда городского митинга против предстоящей реформы.

«Помимо ликвидации большей части маршрутов, реформа предполагает увеличение количества пересадок и установку почасового тарифа оплаты проезда. А значит, новшества приведут к дальнейшему удорожанию стоимости проезда. В кулуарах открыто говорят, что реформа направлена вовсе не на интересы жителей города, а ее реальная задача — „подсадить“ всех пассажиров на „Е-Карту“ (без которой стоимость проезда при частых пересадках взлетит в два-три раза) и выдавить с рынка частных перевозчиков в пользу городского МОАП», — говорится в официальном сообщении справороссов.

Факт получения заявки на проведение массовой акции в администрации губернатора Евгения Куйвашева «URA.RU» подтвердили. Теперь у чиновников департамента общественной безопасности есть три дня, чтобы ответить заявившимся.

Антон Ольшанников
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