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19 января 2017
18 января 2017
19:50  18 января 2017 0

Россия и Турция наносят первый совместный удар по террористам в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Совместная воздушная операция России и Турции согласована с сирийской сторонойФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Военнослужащие военно-воздушных сил России и Турции впервые проводят совместную операцию против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Совместный удар против террористов страны нанесут в Алеппо.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, воздушная операция согласована с сирийской стороной.

Для нее привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, пишет «Газета.Ru».

В операции также примут участие восемь турецких самолетов, уточняет «Национальная служба новостей».

Сергей Рудской отметил, что «всего поражается 36 объектов», сообщает RT на русском.

Ранее Россия и Турция подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии.

Марина Мотылева
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