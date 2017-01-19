По муниципальным выборам Собянин сделает оргвыводы относительно своей командыФото: Владимир Андреев © URA.RU
Выборы в столичные муниципалитеты могут повлиять на позиции команды мэра Сергея Собянина. Такое мнение в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» высказал директор Института региональных проблем Евгений Сучков.
«Нас ждут судьбоносные выборы. И если московские муниципальные выборы в сентябре 2017 года закончатся провалом: явка снова будет ниже 30%, а кампания будет сопровождаться информационными скандалами, то это ничего хорошего не принесет для президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.
Насколько я знаю, будут сделаны оргвыводы, и в том числе и по Московскому правительству», — заявил эксперт.
На заседании «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба» кроме доклада АПЭК «Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка», о котором «URA.RU» писало накануне, было представлено исследование Московского центра Карнеги «Самоорганизация гражданского общества в Москве».
Один из авторов документа Андрей Колесников отметил, что из-за отсутствия реакции московских властей, точечная активность граждан, которая изначально не имеет политического подтекста (защита парков, недовольство точечной застройкой и платными парковками), искусственно политизируется. И если столичные власти не наладят коммуникацию с жителями, то условное недовольство точечной застройкой может перерасти в протест федерального масштаба.
«По мере усиления конфликтности это «мы», которое пока заканчивается на уровне двора, может выйти на уровень города.
Ввиду отсутствия коммуникационной инфраструктуры москвичам не к кому идти. Люди обращаются к коммунистам, потому что институты, которые должны работать в этом направлении, не только не работают, но и враждебно настроены», — пояснил Колесников.
По итогам исследования эксперты Центра Карнеги пришли к выводу, что вторжение в среду обитания городского человека вызывает очень быструю самоорганизацию у населения, а также желание добиться успеха. Уже выработаны сценарии городского протеста: активисты используют встречи с депутатами, как способ организации уличной акции, подписывают петиции, отправляют запросы властям. Активные муниципальные депутаты в столице, по словам Колесникова, стали «жалобными книгами» для населения.
«Муниципальные выборы в Москве 2017 года станут настоящим испытанием для властей Москвы», — резюмировал эксперт.
Напомним, что в докладе АПЭК «Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка» среди самых «нелюбимых» москвичами представителей городских властей называют заммэра по транспорту Максима Ликсутова, заммэра по строительству Марата Хуснуллина и заммэра по социальным вопросам Леонида Печатникова. При этом, по мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, отставка этих чиновников не поможет мобилизации столичных избирателей вокруг властей, поскольку необходимо комплексное обновление команды.