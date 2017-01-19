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19 января 2017
18 января 2017
20:51  18 января 2017 1

Муниципальные выборы 2017 угрожают правительству Москвы и президентской гонке

Праймериз
По муниципальным выборам Собянин сделает оргвыводы относительно своей командыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы в столичные муниципалитеты могут повлиять на позиции команды мэра Сергея Собянина. Такое мнение в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» высказал директор Института региональных проблем Евгений Сучков.

«Нас ждут судьбоносные выборы. И если московские муниципальные выборы в сентябре 2017 года закончатся провалом: явка снова будет ниже 30%, а кампания будет сопровождаться информационными скандалами, то это ничего хорошего не принесет для президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.

Насколько я знаю, будут сделаны оргвыводы, и в том числе и по Московскому правительству», — заявил эксперт.

На заседании «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба» кроме доклада АПЭК «Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка», о котором «URA.RU» писало накануне, было представлено исследование Московского центра Карнеги «Самоорганизация гражданского общества в Москве».

Один из авторов документа Андрей Колесников отметил, что из-за отсутствия реакции московских властей, точечная активность граждан, которая изначально не имеет политического подтекста (защита парков, недовольство точечной застройкой и платными парковками), искусственно политизируется. И если столичные власти не наладят коммуникацию с жителями, то условное недовольство точечной застройкой может перерасти в протест федерального масштаба.

«По мере усиления конфликтности это «мы», которое пока заканчивается на уровне двора, может выйти на уровень города.

Ввиду отсутствия коммуникационной инфраструктуры москвичам не к кому идти. Люди обращаются к коммунистам, потому что институты, которые должны работать в этом направлении, не только не работают, но и враждебно настроены», — пояснил Колесников.

По итогам исследования эксперты Центра Карнеги пришли к выводу, что вторжение в среду обитания городского человека вызывает очень быструю самоорганизацию у населения, а также желание добиться успеха. Уже выработаны сценарии городского протеста: активисты используют встречи с депутатами, как способ организации уличной акции, подписывают петиции, отправляют запросы властям. Активные муниципальные депутаты в столице, по словам Колесникова, стали «жалобными книгами» для населения.

«Муниципальные выборы в Москве 2017 года станут настоящим испытанием для властей Москвы», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в докладе АПЭК «Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка» среди самых «нелюбимых» москвичами представителей городских властей называют заммэра по транспорту Максима Ликсутова, заммэра по строительству Марата Хуснуллина и заммэра по социальным вопросам Леонида Печатникова. При этом, по мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, отставка этих чиновников не поможет мобилизации столичных избирателей вокруг властей, поскольку необходимо комплексное обновление команды.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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