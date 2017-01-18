В Тюмени приостановлена деятельность медицинского центра

20:29 18 января 2017 1

Горе-косметологи не будут работать два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медицинский косметологический центр ООО «Грация» в Тюмени не будет работать два месяца. Таков результат внеплановой проверки управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В официальном сообщении ведомства сказано, что у сотрудников фирмы отсутствовали медицинские книжки, они не проходили профилактическую иммунизацию и обследование на стафилококк. А в помещениях центра грубо нарушены санитарные правила.

А самое главное — в медицинском центре людей лечили не профессиональные врачи-косметологи, а сотрудники с образованием медицинских сестер. На это обстоятельство неоднократно указывал Департамент здравоохранения Тюменской области в суде. Как и на то, что у ООО «Грации» нет лицензии на предпринимательскую деятельность.

Из открытых источников стало известно, что компания является должником по оплате административных штрафов. Только за январь этого года медцентр задолжал по трем судебным решениям 137 133 рубля. За прошлый год эта сумма превысила двести тысяч рублей.

Неоднозначная фирма часто меняет хозяина. В разное время у руля центра стояли Наталья Билык и Василий Константиниди. Их клиентами являлись в основном люди пожилого возраста, которых легко соблазнить омолаживающими процедурами. Подтяжку лица и чистку кожи сотрудники центра проводят при помощи продуктов израильской косметической марки DeSheli, имя которой давно стало символом мошенничества на рынке косметических продуктов.

В социальных сетях против продуктов DeSheli и представителей марки развернута целая кампания по всей стране.

Так, на своей странице во «ВКонтакте» описывает схему работы медцентра одна из пострадавших: «Потребителей приглашают на проведение бесплатной spa-процедуры с использованием данной косметики и ультразвукового аппарата. Сама процедура длится несколько часов, все это время сотрудники салона активно убеждают клиента в необходимости приобрести косметику DeSheli. В случае согласия договор купли-продажи оформляется на месте. По причине высокой стоимости данной продукции (около 45 000 рублей) в большинстве случаев клиенты оформляли кредит».

Другие жители говорят о пагубном влиянии косметики на здоровье. Люди описывают случаи отеков, гематом и воспалений после медицинских процедур.