20:40 18 января 2017 9

Кожевенный завод не вывез опасные отходы из прудов-накопителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кожевенный завод «Алекс & Ир» в Каргаполье так и не исполнил решение суда 2013 года по ликвидации силосных ям, куда предприятие незаконно сливало ядовитые отходы. При этом силовики не могут повлиять на предпринимателей, заявил представитель инициативной группы каргапольцев Леонид Махов.

Ситуацию с кожевенным производством в Каргаполье обсудили в среду, 18 января, на внеочередном заседании общественного совета при департаменте природных ресурсов Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».

По словам местных жителей, завод незаконно захватил территорию, слив токсичные отходы в две ямы. Проблема в том, что буквально в трехстах метрах находится водозабор питьевой воды для жителей Каргаполья. По словам Леонида Махова, в решении суда, который обязал владельцев предприятия ликвидировать биопруды, не указаны сроки проведения очистки.

«Судебные приставы обращались в суд, чтобы установить сроки, но суд отказал в пересмотре решения. Круг замкнулся. Зная об этом, виновник ведет себя беспредельно нагло. Не пускает на территорию для общественного контроля, даже полицию не признает. На сегодняшний день ситуация критическая. Каргапольцы настолько уже на пределе, что-либо трассу перекрывать, либо еще что-то готовить. Хватить травить людей!», — заявил он.

Жалуются каргапольцы и на выбросы в воздух, неприятный запах и сильный шум от завода.

За шесть лет «войны» с неэкологичным производством жители направили более 250 обращений в различные инстанции, в том числе и в генеральную прокуратуру, ОНФ и ФСБ. Леонид Махов даже готов составить по перепискам реестр.

Руководитель партийного проекта единороссов «Экология России» Сергей Завьялов доложил, что, по предварительным данным, ущерб, нанесенный заводом экологии райцентра, может составить 1,7 млрд рублей. Однако, как считает эколог, управление Росприроднадзора намеренно не предъявляет претензии к заводу. Более того, некоторое время «Алекс & Ир» «был брошен надзорными органами»: контроль от департамента природных ресурсов переходил в ведение Росприроднадзора. Но Каргаполький кожевенный завод пока не включен в федеральный реестр.

Общественники решили создать независимую экспертную группу и собрать всю информацию по заводу. Так как предприятие расположено в здании бывшего завода ЖБИ, они намерены запросить документы о реконструкции помещений под новое производство. Кроме того, каргапольцы предложили инициировать новый иск к заводу. Также прозвучало предложение в Год экологии в России донести проблему с кожзаводом в Зауралье до представителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова и президента Путина.

Как ранее сообщало «URA.RU», проблемы у кожевенного завода в Каргаполье начались практически сразу после открытия в 2010 году. Оказалось, что вредное производство было запущено без необходимых очистных сооружений, в результате чего оказалась отравлена вода в реке Поцелуйка. Несколько раз работу предприятия приостанавливали до устранения нарушений, в настоящее время завод имеет разрешительные документы на работу.