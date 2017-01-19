Мошенники вымогали деньги у бизнесмена из ХМАО голосом Кадырова

21:21 18 января 2017 5

Этот случай Кадыров назвал вопиющим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамзан Кадыров сообщил о двух телефонных мошенниках, которые вымогали деньги, имитируя его голос. О задержании злоумышленников глава Чечни сообщил в своем Instagram. Глава Чечни опубликовал видео, на котором мошенник изображает его голос.

В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, живет и работает в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа.

«Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация», — написал Кадыров.

Задержанными оказались двое уроженцев Чечни, проживающих в Сургуте. По прибытии в Грозный молодые люди все отрицали, заявляя, что хотели «просто пошутить», пишет «Газета.Ru».

Кадыров также сообщил, что «противоречивую информацию» о нем самозванцы распространяют через фальшивые страницы в социальных сетях, а также мобильное приложение Periscope.

Ранее глава Чечни сообщил о том, что группа во главе с самим Кадыровым в ходе спецоперации уничтожила четырех боевиков, одному из них удалось скрыться, но позже мужчину задержали. Боевик был взят живым. Установлено, что осенью 2016 года террорист совершил убийство сотрудника полиции, уточняет RT на русском.