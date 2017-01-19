Упавшую в обморок девочку высадили из автобуса на мороз

21:52 18 января 2017 9

Девочке пришлось идти пешком до больницы Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Следственный комитет проверяет информацию о том, что в Новокузнецке 16-летнюю девочку высадили из автобуса на мороз. По данным СМИ, это случилось после того, как девочке стало плохо и она упала в обморок.

Как сообщила мать девочки Наталья Рябова рассказала, что инцидент произошел, когда девочка ехала на учебу.

«Ей стало плохо в автобусе, она упала в обморок. Ее немного привели в чувство, посоветовали вернуться домой, позвонить маме и высадили на улицу. „Скорую“ при этом никто не вызвал. Мало того что в то утро было минус 21—22 градуса, так еще и частный сектор, где немного людей», — приводит слова женщины «Газета.Ru».

Мать девочки отмечает, что если бы подросток потерял сознание по дороге, неизвестно, чем бы все закончилось.

Женщина добавила, что ее дочь плохо помнит подробности произошедшего, отметив, что когда кондуктор оставил девочку на остановке, та самостоятельно добралась до больницы, уточняет RT на русском.

В настоящее время следственное управление СКР по Кемеровской области проверяют, имел ли место этот инцидент. Следователи намерены разобраться, при каких обстоятельствах он произошел, почему ребенку стало плохо, а также вышла девочка из автобуса сама или ее действительно высадили.

Резонансные случаи, когда детей высаживают из общественного транспорта, за последнее время произошли в целом ряде регионов России. Так, в начале ноября прошлого года в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девятилетнюю девочку, у которой не было с собой билета и денег. Ребенок проделал путь в несколько остановок пешком в мороз под тридцать градусов.

В Челябинске кондуктор выставила на мороз школьника из автобуса, куда он пересаживался после остановки движения троллейбусов. У ребенка были деньги только на проезд туда-обратно на одном виде транспорта. А в Тюмени водитель рейсового автобуса высадил ребенка на загородной трассе.