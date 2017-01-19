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19 января 2017
18 января 2017
Главные новости 
22:18  18 января 2017 8

Басков отменил концерты в Екатеринбурге и Челябинске

Басков расстроил екатеринбургских и челябинских фанатовФото: Instagram/nikolaibaskov

В Екатеринбурге и Челябинске отменены концерты Николая Баскова. По информации организаторов, выступления артиста не состоятся по техническим причинам.

Концерт Баскова в Челябинске был намечен на 5 марта, он должен был состояться в Театре оперы и балета им. М.И.Глинки. В Екатеринбурге поклонники ждали выступления певца 7 марта в ККТ «Космос». В уральских городах народный артист России должен был представить программу «Игра».

Согласно информации, размещенной на сайте kassir.ru, это «театрализованное и костюмированное представление, отличающееся невероятным размахом». Организаторы обещали, что Басков исполнит свои новые песни, уже полюбившиеся фанатам хиты, а также шедевры мировой классики.

Марина Мотылева
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