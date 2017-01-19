22:18 18 января 2017 8

Басков расстроил екатеринбургских и челябинских фанатов Фото: Instagram/nikolaibaskov

В Екатеринбурге и Челябинске отменены концерты Николая Баскова. По информации организаторов, выступления артиста не состоятся по техническим причинам.

Концерт Баскова в Челябинске был намечен на 5 марта, он должен был состояться в Театре оперы и балета им. М.И.Глинки. В Екатеринбурге поклонники ждали выступления певца 7 марта в ККТ «Космос». В уральских городах народный артист России должен был представить программу «Игра».

Согласно информации, размещенной на сайте kassir.ru, это «театрализованное и костюмированное представление, отличающееся невероятным размахом». Организаторы обещали, что Басков исполнит свои новые песни, уже полюбившиеся фанатам хиты, а также шедевры мировой классики.