{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 63,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 января 2017
18 января 2017
22:43  18 января 2017 5

Один флакон в руки: в России ограничат продажу спиртосодержащих настоек

Бомжатник Курган, боярышник
Минздрав предлагает ограничить продажу спиртосодержащих настоек до одного флакона в рукиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минздрав России предлагает запретить производство спиртосодержащих настоек объемом более 30 мл. Согласно подготовленному министерством проекту стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, такие настойки нельзя будет продавать больше одного флакона в руки.

В соответствии с законопроектом, в планах ведомства — увеличение акцизов на водку, борьба с производством и реализацией нелегального алкоголя, а также запрет производства и продажи спиртосодержащих моющих средств, сообщает RT на русском.

Ранее в Минфине поддержали идею продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту и снижение количества штук, отпускаемых в одни руки, уточняет «Газета.Ru».

В конце прошлого года в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», в результате чего скончались почти 80 человек. Как пишет «Федеральное агентство новостей», последний пострадавший находится в вегетативном состоянии, остаток жизни он проведет в хосписе.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров