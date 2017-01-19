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19 января 2017
18 января 2017
23:18  18 января 2017 6

«Не лучшее время представлять себя нагишом». Протоиерей призвал женщин не искушать мужчин фотографиями с крещенских купаний

Крещение-2016 в Храме Святых Божьих строителей. Екатеринбург, купание в купели, крещение, обряды, омовение
Протоиререй посчитал нужным напомнить женщинам, что соблазнение - это грехФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов призвал российских женщин не выкладывать в соцсети свои фотографии с купаний на Крещение, чтобы не искушать мужчин. Он напомнил, что любое соблазнение — это грех.

Протоиерей напомнил, что в Евангелии сказано: если глаз твой соблазняет тебя, лучше его вырвать, нежели лишиться Царства Божия.

«Так что большого значения не имеет, будет это изображение женщины, на котором она в купальнике с визгом бросается в ледяную воду, либо это будет фото, на котором женщина вальяжно разложила себя на шезлонге под лучами палящего солнца. Любое соблазнение — это грех», — цитирует Великанова «Газета.Ru».

Священнослужитель уточнил, что купание на Крещение не имеет отношения к самому празднику, а является исключительно народной забавой. Праздник крещения, отметил Великанов, трагичен: человечество перекладывает на плечи Христа свои проблемы, «чтобы он потом с ними разбирался ценой собственной жизни».

«И, наверное, это не самое лучшее время представлять себя нагишом в социальных сетях», — резюмировал протоиерей.

Марина Мотылева
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