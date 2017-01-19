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19 января 2017
18 января 2017
23:35  18 января 2017 1

Путин поговорил с Меркель и Олландом. Лидеры обсудили Сирию и Украину

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин провел телефонный разговор с лидерами Германии и ФранцииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

Главы государств говорили о ходе реализации минских договоренностей, а также выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Лидеры также констатировали обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе пишет «Газета.Ru».

В ходе беседы была подчеркнута важность совместных усилий по деэскалации напряженности и обеспечению выполнения положений «Минска-2».

Кроме того, Путин информировал Олланда и Меркель о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о перемирии в Сирии и подготовке встречи в Астане, в которой примет участие делегация ООН, уточняет RT на русском.

Марина Мотылева
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