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19 января 2017
18 января 2017
23:56  18 января 2017 1

Разработчики представили первый в мире роботизированный гараж. ВИДЕО

Открытая парковка НСД. Нижневартовск., парковка, колесо
Благодаря роботизированной парковке водителю ничего не придется делать самомуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Финальные тесты первой в мире полностью роботизированной парковки прошли в китайском городе Нанкин.

По замыслу разработчиков, водитель оставляет автомобиль перед въездом в гараж. Все остальные манипуляции за него проделывают специальные подъемники и роботы, сообщает RT на русском.

Ожидается, что парковка откроется сразу же после празднования китайского Нового года, который в этом году приходится на 28 января.

Кроме этого, по информации «Газеты.Ru», к концу этого года китайские специалисты собираются разработать прототип сверхмощного суперкомпьютера. Он будет способен осуществлять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду и в случае успешного осуществления задумки закрепит за страной статус мирового лидера в области создания вычислительной техники.

Марина Мотылева
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