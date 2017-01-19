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19 января 2017
18 января 2017
00:11  19 января 2017 0

Джордж Клуни ждет двойню

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Жена Клуни Амаль забеременела в результате экстракорпорального оплодотворенияФото: Pixabay

Джордж Клуни наконец-то станет отцом. О беременности жены популярного голливудского актера Амаль сообщил источник, близкий к супругам.

Пара ждет двойню — мальчика и девочку. Сообщается также, что жена Клуни забеременела в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Будущие родители немного напуганы тем, что у них появится сразу двое детей, но в то же время очень счастливы, сообщает «Газета.ру».

Джорджу Клуни 6 мая исполнится 56 лет. Со своей нынешней женой, юристом Амаль Аламуддин, он обручился в апреле 2014 года, а в сентябре того же года пара узаконила отношения. Амаль была адвокатом, защищала интересы Юлии Тимошенко и Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks.

Клуни является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Первый успех ему принесли съемки в популярном телесериале «Скорая помощь», где он сыграл врача Дага Росса.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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