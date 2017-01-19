00:33 19 января 2017 0

На борту лайнера находилось 300 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет из Перми вынужденно сел в Красноярске — в лайнере засорились туалеты.

Инцидент произошел вечером 18 января. Самолет авиакомпании Pegas Fly следовал из Перми во вьетнамский город Камрань. Из-за засорившихся туалетов продолжать полет стало невозможным.

Всех пассажиров Boeing — это 300 человек, в том числе 30 детей — на время работ, которые заняли три часа, поместили в стерильную зону, передает РИА «Новости». По факту вынужденной посадки самолета Енисейская транспортная прокуратура начала проверку.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на свой источник, причина вынужденной посадки самолета не аварийная, туалеты могли засориться по вине пассажиров.