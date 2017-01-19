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19 января 2017
18 января 2017
00:59  19 января 2017 0

Володин может вернуться в руководство «Единой России»

Медиа-форум
Съезд партии пройдет 21-22 январяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин может вновь войти в руководящие органы «Единой России». Не исключено, что кандидатура Володина будет рассмотрена на грядущем съезде партии.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленного «единоросса», Володин — член партии и его кандидатуру, так же как и остальных, могут выдвигать.

На съезде «Единой России», который пройдет 21 и 22 января, будет переизбрано на пять лет все руководство партии. Структурных и уставных изменений, скорее всего, не произойдет.

Наталья Токарева
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