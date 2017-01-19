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19 января 2017
18 января 2017
01:24  19 января 2017 0

Китайцы привезли в Лондон целый поезд текстиля

Южноуральский ТЛК. Челябинск., грузоперевозки, контейнер из китая
Состав находился в пути 18 дней и пересек границы восьми странФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лондон впервые прибыл грузовой поезд из Китая. Состав выехал из города Иу (провинция Чжэцзян), время в пути составило 18 дней, протяженность маршрута — около 12 тысяч километров. Путь лежал через территорию Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

Доставленный груз — в основном, текстильная продукция.

Столица Великобритании стала 15-м городом Европы, в который КНР теперь осуществляет железнодорожные грузоперевозки, передает Lenta.ru.

Наталья Токарева
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