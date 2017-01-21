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21 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
14:14  20 января 2017 12

Жители Ишима пожаловались на непроходимые колеи на дорогах. ФОТО

Снег и не расчищенные дороги. Тюмень, колея
Жители Ишима возмущаются тем, что по городу нельзя ни пройти, ни проехатьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Ишима жалуются на снежные колеи на городских дорогах. Горожане утверждают в соцсетях, что по Ишиму невозможно ни пройти, ни проехать, и задаются вопросом, «куда смотрят» губернатор и глава города.

«Ишимские дороги. Перекресток улиц Республики — Деповской. Ездить невозможно, ходить тоже. Куда смотрит Якушев? Шишкин? Причем весь город практически такой, колеи невозможные», — анонимно сообщает один из жителей в группе «Подслушано. Ишим» в соцсети «ВКонтакте». Горожанина поддержали другие пользователи соцсети. «Да никому ничего не надо, как всегда — а весна наступит, как обычно, неожиданно, и начнётся. Подруга из Тюмени приезжала, так в полнейшем ужасе была… Ага, типа 20 единиц техники работают в авральном режиме. Работают только на больших улицах и то … [спустя рукава]. Да и техники — если с десяток наберется… Ждут, когда случится трагедия, тогда зашевелятся», — пишут ишимцы.

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Жители Ишима жалуются на непролазные колеи на дорогах города фото — страница «Подслушано. Ишим», «ВКонтакте»

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за власти Ишима. «Такое ощущение, что снег первый раз выпал. Столько недовольных… Колеи были и будут на дорогах… На юг едьте, где нет зимы такой, и то люди найдут множество других причин для негодования. У нас Сибирь, люди, привыкайте!» — пишут горожане. Глава Ишима Федор Шишкин заявил «URA.RU», что поводов для возмущения тем, как убирают снег с дорог в Ишиме, нет, а колеи вызваны огромным количеством выпавшего в эту зиму снега.

«Зачем вы мне-то звоните? Если люди пишут, значит, так и есть в городе. В каждом городе такая проблема есть, что, я по Тюмени не ездил, колеи не видел? Октябрь, ноябрь, декабрь и половину января снег сыпал. Мы каждую ночь работаем — снег убираем. Есть проблема, но мы ее практически решили, — эмоционально заявил Федор Шишкин. — Работа идет в плановом режиме, деньги есть, техника есть. Все делается, все убирается, но ведь нельзя все враз убрать».

Ранее возмущение плохой уборкой города от снега выражали тюменцы. Как сообщало «URA.RU», в первой половине января 2017 года жители Тюмени жаловались на глубокие колеи, образовавшиеся даже на центральных улицах города из-за несвоевременной очистки дорог от снега. Дошло до того, что в колее на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики, в двух кварталах от здания областного правительства, застрял автобус.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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